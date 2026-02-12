Подсчитана выручка Shaman от сегодняшнего концерта в Кемерово

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заработает не менее восьми млн рублей на концерте в Кемерово, который пройдет 12 февраля, если считать по уже купленным билетам. Артист выступит на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Арена», которая рассчитана на 2200 мест. Из них выкуплено чуть более 2050, выяснил корреспондент URA.RU.

На концерт «SHAMAN: 30 лет на сцене» уже продано билетов на 8 708 700 рублей. При sold out артист заработает с концерта чуть более девяти млн рублей (9 452 200 рублей). По состоянию на день 12 февраля, в продаже остаются 148 билетов.

Концерт в Кемерове пройдет 12 февраля в 19:00 в большом зале СРК «Арена». Сам артист подчеркивает, что воспринимает текущий тур не как подведение итогов, а как очередной этап в развитии.