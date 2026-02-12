В Крыму начали продавать дома рядом с усадьбой Софии Ротару

Соседи Софии Ротару в Крыму выставили жилье на продажу — о том, что рядом с ними находится дом певицы, риелторы не упоминают. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, сама Ротару не пользуется своей недвижимостью в Крыму. При этом, о соседстве с ней умалчивают риелторы, которые торгуют жильем в регионе. Как рассказала сотрудник одной из риелторских фирм, эта информация может «сойти за антирекламу».

«Не всем такое соседство по душе, сомнительное. К тому же артистка хоть и построила дом больше двадцати лет назад, но приезжала в Никиту давным-давно и всего пару раз. Моя родня живет неподалеку от усадьбы Ротару и в курсе всего, что происходит», — объяснила риелтор.

Издание отмечает, что за особняком Ротару присматривают, а счета регулярно оплачивают. Но в прошлом году в дом смогли пробраться воры. Кроме того, одна из соседок Ротару отсудила у певицы 23 квадратных метра.

Ранее Ротару опубликовала редкое архивное фото с погибшем мужем.