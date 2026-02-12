Стало известно, сколько заработал Лепс в 2024 году

Российский певец Григорий Лепс заработал почти 300 миллионов рублей на своем бизнесе в 2024 году.

Об этом сообщил «Звездач».

— Голос — не единственный источник дохода артиста. За годы в шоу-бизнесе он успел построить несколько отдельных проектов, — говорится в сообщении.

По информации канала, в 2024 году продюсерский центр артиста принес ему 164 миллиона рублей. Ресторанная компания «Пить» добавила 50 миллионов, а ювелирный дом Gregory Leps Jewelry — еще 44 миллиона.

Кроме того, в Москве у исполнителя имеется три квартиры общей стоимостью около 500 миллионов рублей, а также два загородных дома примерно на 550 миллионов рублей, отметили журналисты.

— В довесок певец владеет 4,2 га земли в Тверской области у Волги и Старицкого монастыря. Там Лепс когда-то планировал «уйти в тишину», — пишет Telegram-канал «Звездач».

Ранее Telegram-канал Mash раскрыл детали райдера Григория Лепса. По их данным, в райдере артиста присутствуют авиабилеты, пятизвездочный отель, а также люксовые автомобили с молчаливым водителем и возможностью курить в салоне. При этом гонорар певца составляет 15 миллионов рублей.