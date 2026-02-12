Преображение Галкина* и Пугачевой: причины и неожиданные подробности

Комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и его жена Алла Пугачева пытаются привлечь к себе внимание за счет внешнего преображения. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Он не исключает, что подобная «прокачка» внешности в лучшую сторону и проработка себя — настрой на «определенную активную деятельность», особенно с учетом того, что внутренняя составляющая сейчас «не особо интересует слушателя».

«То, что Галкин* транслирует, всем понятно. Ничего нового он не скажет. А работу с образом и, возможно, какую-то новую направленность, которую он возьмет, вполне можно связать с тем, что он рассчитывает на воздействие свежей программы на аудиторию», — заявил Рудченко.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявлял, что Галкин и Пугачева стремятся оставаться в центре внимания, меняя свой внешний облик, поскольку иных способов заявить о себе у них не осталось.

