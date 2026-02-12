Киркоров заработает более полумиллиарда рублей

Поп-певец Филипп Киркоров заработает на туре в 2026 году более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Киркоров уже начал масштабный гастрольный тур по России — всего в перечне 20 городов. В Самаре и Екатеринбурге концерты уже прошли. Теперь они должны состояться в Новосибирске, Казани, Сахалине, Москве, Санкт-Петербурге и других.

По информации канала, всего организаторы заработают на шоу Киркорова свыше 580 млн рублей.

Ранее сообщалось, что налоговая сняла блокировку со счетов бутика Киркорова. Речь идет о компании «Филл фо ю» — с 2024 года она была лишена доступа к счетам, однако в 2026 году работа фирмы возобновилась.