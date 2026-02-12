Катя Лель предупредила об изменении частоты Земли

Заслуженная артистка России Катя Лель предсказала формирование божественных союзов в 2026 году. Об этом певица рассказала в интервью StarHit.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» уточнила, что 2025 год энергетически отличался от наступившего 2026-го. В прошлом году было много расставаний и разводов, а теперь люди будут притягиваться друг к другу, считает певица.

«В этом году уже абсолютно новая частота Земли, образуются божественные союзы», — пояснила Лель.

Ранее Лель предупредила, что в 2026 году человечество ждет нашествие инопланетян. Певица уточнила, что это событие не представляет опасности и не требует от людей особой подготовки, но принять его следует «с благодарностью».