Диброва рассказала о предложении от Товстика

Полина Диброва появилась в индийском ресторане на презентации реалити-шоу. После демонстрации первой серии передачи, снятой в Индии, ведущий Владимир Маркони задал Полине вопрос: мол, захочет ли её спутник жизни посмотреть шоу с участием Полины?

© Московский Комсомолец

На это Диброва поправила ведущего, что "спутник жизни " – ее жених. После этого присутствующие сделали вывод, что Роман Товстик сделал уже Полине предложение руки и сердца, раз стал женихом.

Впрочем, по окончании просмотра первого выпуска передачи "Тайный миллионер" Диброва уточнила, что назвала Романа женихом просто потому, что его как-то нужно было назвать, и вообще она пошутила, а предложения ещё не было. На вопрос, каким же должно быть идеальное предложение руки и сердца, Полина ответила, что все зависит от её возлюбленного.

"Я думаю, Роман сделает предложение как только примет это решение. Я пока от него ничего такого не чувствую: не ощущаю мурашки и тому подобное, – сообщила Полина. – Я никуда не тороплюсь, я хочу пройти все этапы до бракосочетания. Можно мне немножко уже побыть невестой?"

Также у Дибровой поинтересовались, мол, не может ли влиять бывшая жена Романа Товстика на его решение сделать предложение Полине.

"Свадьба будет тогда, когда мы примем решение. Это не зависит от Елены ни в коем разе, ни от Дмитрия или других участников развода", – пояснила Диброва.

Напомним, что развод Дмитрия Диброва и Полины стал самым обсуждаемым в прошлом году. Бывшая супруга телеведущего ушла от него к миллиардеру Роману Товстику, чья жена была её лучшей подругой. Несмотря на скандальный развод, Полина и Дмитрий Дибров продолжают поддерживать общение.