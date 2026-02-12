Алкоголизм, насилие и потеря близких: судьба Яны Трояновой*

Актриса Яна Троянова* (признана Минюстом РФ иностранным агентом) стала известной после фильма «Волчок», а по-настоящему популярной — после сериала «Ольга». Как и ее героини, артистка столкнулась с тяжелыми испытаниями. Starhit рассказал историю жизни Трояновой* в день ее 53-летия.

Тяжелое детство

Троянова* родилась 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге. С малых лет ее преследовали одиночество и несчастья: мать работала секретарем в университете Екатеринбурга и была равнодушна к дочери, а отца будущая артистка узнала только в подростковом возрасте — им был музыкант Виктор Смирнов.

Мать в основном была занята работой и большую часть времени Троянова* проводила с бабушкой. Когда девочке едва исполнилось пять, родственница умерла от рака. С уходом близкого человека артистка ощутила себя абсолютно одной.

В школе Яна* слыла хулиганкой и не спешила определяться с будущей профессией. С возрастом ее все больше интересовали книги известных мыслителей и психология — в итоге Троянова* окончила философский факультет Уральского госуниверситета. Этого образования ей оказалось недостаточно и знаменитость поступила в театральный институт. Несколько лет артистка играла на подмостках, а встретив драматурга Василия Сигарева — начала сниматься в кино.

Первый успех к Трояновой* пришел после роли в ленте «Волчок» — картину высоко оценили на «Кинотавре». Позднее артистка сыграла в драме «Жить», за которую была номинирована на «Нику». Позднее появились роли в «Кококо», «Страна Оз», однако для многих любимым проектом с участием актрисы остается сериал «Ольга».

Еще с 00-х годов Яна* мечтала испытать себя в реалити-шоу «Последний герой», однако так и не смогла. В 2019 году ей предложили стать ведущей нового сезона проекта — зрители оценили артистку в непривычном амплуа, хотя некоторые сочли, что Троянова* была слишком жестокой с участниками.

Сложный брак

Сразу после школы Троянова* вышла замуж за Константина Ширинкина, с которым пыталась спастись от одиночества. Избранник любил выпить и даже рождение сына Николая не избавило его от привычки. Последней каплей для артистки стало рукоприкладство: однажды Константин избил жену до полусмерти. Троянова* тогда была беременна.

«Мне доктора предложили раньше выйти из больницы, чтобы сделать аборт. Было принято жесткое решение — не рожать от этого человека, развестись. Я вышла с фингалами и красными белками глаз, не было живого места на лице», — рассказывала артистка.

Женщина забрала сына и развелась в тот же день, что подала заявление, благодаря участию судьи. Для Трояновой* это были сложные времена, однако она старалась сделать все для ребенка. Бывший супруг умер от язвы желудка в 2004 году.

Потеря сына

Актриса смогла обрести любовь и поддержку в союзе с режиссером Василием Сигаревым. Надежный тыл был необходим звезде, на которую обрушивались несчастья. Не заставили себя ждать проблемы с сыном: Коля связался с дурной компанией.

«Наркотики, алкоголь. Все заметили перемены в Коле. Яна* старалась как можно больше времени проводить с ним, помогала деньгами. После школы он нигде не учился, не работал. Мы все ему говорили, что пора браться за дело. Но он не слышал», — рассказывала тетя Николая.

Юноша покончил с собой в 20 лет. После этого Троянова* впала в сильную депрессию и стала выпивать. От зависимости ее спасали съемки, любимый супруг и собака, которую ей подарили на съемках «Страны ОЗ».

Новые потери

Долгое время Троянова* винила в бедах собственную мать, которая жила без оглядки на кого-либо. Однако все изменилось, когда женщина заболела раком — актриса несколько лет боролась за ее жизнь, оставаясь с близким человеком до конца. Умерла родительница перед самым выходом сериала «Ольга».

Весной 2017 года произошла новая беда — погиб 32-летний дядя ее сына Владимир Ширинкин. По словам знакомым покойного, мужчина случайно выпал из окна 10-го этажа и разбился насмерть.

После всех потерь спасательным кругом для актрисы оставались отношения с Сигаревым. Однако, как выяснилось, с 1 сентября 2020 года пара живет раздельно. Василий заявлял, что для него она «друг и кореш». Разрыв не помешал им дальше работать над кино.

Отъезд из России

В 2022 году Троянова* внезапно исчезла из соцсетей. Сперва ходили слухи, что она уехала в Грузию на лечение, однако выяснилось, что артистка покинула страну сразу после съемок очередного сезона «Ольги». Актриса не стеснялась делать резкие политические высказывания, за что позднее понесет ответственность.

Звезда жила в Париже, после в Пюто, а потом — в Версале. Вскоре из библиотек российских онлайн-кинотеатров исчезли сериал «Ольга», комедия «Конец фильма» и телешоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». В 2023 году Троянову* признали иноагентом, а в 2025 году — объявили в международный розыск и приговорили к восьми годам колонии.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.