Известная российская блогерша стала матерью во второй раз

Известная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) стала матерью во второй раз. В своем Telegram-канале она сообщила, что родила сына 10 февраля.

Пушман рассказала, что ребенок весит 4 килограмма 10 граммов, а его рост — 55 сантиметров.

«Добро пожаловать в мир, малыш», — добавила блогерша.

По ее словам, вторые роды оказались для нее сложнее первых, однако прошли успешно.

Также Гогитидзе заявила, что заболела, и пожаловалась на сильный кашель, который начался у нее после родов. Она отметила, что практически все время проводит в маске, чтобы не заразить ребенка.

О том, что Пушман беременна, стало известно в сентябре 2025 года. Позднее Гогитидзе рассказала, что у блогерши будет сын.

В 2023 году у блогерши родилась дочь Анна. В 2022-году Пушман пережила замершую беременность, о чем рассказала в видео на YouTube.