В честь юбилея мамы Люды Наташа Королева выставила Сергея Глушко
Сегодня, 12 февраля, свой день рождения отмечает Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой. Маме Люде, как ласково называет родительницу популярная артистка, исполнилось 80 лет.
В честь юбилея родного человека Наташа Королева в своем официальном телеграм-канале подготовила видеопоздравление, в котором приняли участие Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Стас Михайлов, Сергей Соседов, Шура, Сергей Челобанов, Александр Олешко и другие.
Не остался в стороне и зять мамы Люды, супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный общественности под звучным псевдонимом Тарзан. По такому случаю певица выставила любимого супруга с рюмкой.
Впрочем, как утверждают та же Лера Кудрявцева и ее приятельница Катя Гордон, любит пропустить стаканчик и сама Наташа Королева.
К слову, не секрет, что мама Люда поначалу в штыки приняла Сергея Глушко в качестве нового избранника своей дочери Наташи Королевой. Якобы после такого интеллигентного и известного, успешного артиста и автора-песенника как Игорь Николаев Сергей Глушко ей показался недостаточно подходящим. Однако со временем она примирилась с выбором дочери.