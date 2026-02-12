«Я в аду»: дочь Глюкозы поделилась деталями своей жизни

Певица Лидия Чистякова зимой ощущает себя «в аду», а 14 февраля для нее - больше не праздник. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Лидия Чистякова - старшая дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова). 18-летняя артистка выступает под псевдонимом Ray!.

«Я в аду! Но, если честно, я летом сгораю, зимой мерзну», - так Чистякова ответила на вопрос, как ей зима.

Певица рассказала, что скоро отправляется в тур в Новосибирск, Красноярск и Иркутск вместе с певицей Моной. Чистякова подчеркнула, что там будет еще холоднее, и рассказала, что готовится «морально и физически»: уже куплены валенки, калоши и три пары термобелья.

Также певица призналась, что начала вязать, чтобы меньше сидеть в телефоне. Чистякова добавила, что с этой же целью начала больше читать, в основном фэнтези. Книгам и вязанию она уделяет всё свободное время.

«У меня скоро много перелетов, буду сидеть в самолете, вязать, слушать аудиокниги. <…> Когда есть свободная минутка, вместо того чтобы ленту листать, просто вяжу. С кайфом заходит», - заявила певица.

На вопрос, важен ли для нее День всех влюбленных, 14 февраля, Чистякова ответила: «Уже нет».