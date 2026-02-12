Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа о краже Iphone 14 Pro

Наро-Фоминский городской суд отложил заседание по делу рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. Артист обвиняется в грабеже — он вместе с другом напал на мужчину и украл у него Iphone 14 Pro.

Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Судебное заседание отложено по ходатайству сторон на 18.02.2026 14:30 для подготовки к судебным прениям, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Заходя в здание суда, Гуф подал милостыню бабушке, которая сидела у ступеней.

Инцидент, за который судят Гуфа и его товарища Геворка Саруханяна, произошел в октябре 2024-го в банном комплексе в Апрелевке. Певец повздорил с персоналом, после чего уже на улице напал на одного из мужчин. Гуф дважды ударил потерпевшего по лицу. После этого он вместе с приятелем украл у мужчины смартфон.

Гуф и Саруханян вину не признали. Рэперу грозит до семи лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде. «Вечерняя Москва» детально рассказала подробности этого инцидента в отдельном материале.