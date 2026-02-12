«Какая-то хрюшка. Не приходи домой»: Меладзе — о новой внешности Джанабаевой

Альбина Джанабаева на своей странице в социальной сети рассказала, как разыграла своего мужа, певца Валерий Меладзе. Она прислала ему свой снимок с якобы увеличенными губами, что вызвало бурную реакцию артиста.

© Вечерняя Москва

По словам женщины, на самом деле эта фотография была сделана с помощью искусственного интеллекта, и к помощи косметологов она не прибегала. Но Меладзе все же поверил, что жена решилась на популярную косметологическую процедуру.

— Ты чего прислала мне фото какой-то хрюшки, — заявил 60-летний исполнитель. — Так быстро филлеры вставили и губки надули. Не приходи домой. Это не ты. На днях сын Лука плакал, теперь я плачу. Ты прибавила себе лет 10, — написал своей супруге музыкант.

Джанабаева рассказала, что вместе с Меладзе уже более 15 лет счастлива в браке и воспитывает троих детей. Она призналась, что совмещать материнство, работу и творчество непросто, учитывая энергичность младшего сына.

Ранее стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. При этом дом оформлен Джанабаеву.