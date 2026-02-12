Поргина высказалась о решении Богомолова покинуть Школу-студию МХАТ

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Собеседница издания признается, что она очень этому рада. Она подчеркнула, что не считает, Богомолова талантливым, а считает его «безобразным» человеком.

«И я счастлива, что его сейчас сдвинут, и кто-то другой будет назначен, как Игорь Золотовицкий, который занимался делом», — отметила Поргина.

Как заметила вдова Караченцова, Богомолов — руководитель театра, который ставит какие-то «совершенно безумные оперы». Она добавила, что режиссер занимается «не пойми чем», и из этого ничего приличного не получается.