«Пугачеву не узнать»: в сети удивились переменам во внешности Примадонны

Юморист Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) у себя на странице в социальных сетях поделился свежими фотографиями супруги Аллы Пугачевой. На снимках Примадонна отдыхает в уличном кафе на фоне камина с кружкой в руках. Фотографии были сняты крупным планом, что позволило в деталях разглядеть лицо 76-летней артистки. Множество пользователей были шокированы изменениями во внешности певицы.

«Видеть Аллу под такими фильтрами — особый вид садизма, конечно», — написал один из поклонников звезды.

«Пугачеву не узнать. Лицо странное стало», — дополнил другой.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас звездная пара активно путешествует по миру. За несколько лет добровольной эмиграции Пугачева и Галкин не раз попадали в скандалы из-за высказываний в адрес россиян.

