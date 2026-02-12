«Пугачеву не узнать»: в сети удивились переменам во внешности Примадонны
Юморист Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) у себя на странице в социальных сетях поделился свежими фотографиями супруги Аллы Пугачевой. На снимках Примадонна отдыхает в уличном кафе на фоне камина с кружкой в руках. Фотографии были сняты крупным планом, что позволило в деталях разглядеть лицо 76-летней артистки. Множество пользователей были шокированы изменениями во внешности певицы.
«Видеть Аллу под такими фильтрами — особый вид садизма, конечно», — написал один из поклонников звезды.
«Пугачеву не узнать. Лицо странное стало», — дополнил другой.
После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас звездная пара активно путешествует по миру. За несколько лет добровольной эмиграции Пугачева и Галкин не раз попадали в скандалы из-за высказываний в адрес россиян.
Как сейчас выглядит одна из самых популярных певиц страны — в галерее «Рамблера».