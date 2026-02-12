Толкалина спустя 9 лет отметила мистику в смерти Марьянова

В этом году Дмитрию Марьянову исполнилось бы 57 лет. Однако его не стало в 2017 году.

Лишь спустя девять лет после смерти артиста актриса Любовь Толкалина рассказала о том, насколько они были близки.

"Мы с Димой много времени проводили вместе - играли вдвоем спектакль и на гастроли ездили. Он был здоровым человеком, физически очень крепким, спортивным. Ведь и каскадером работал, и под лед на Байкале опускался несколько раз. Поэтому предположить, что у Димки что-то может со здоровьем случиться, что он уйдет из жизни так рано, никто, конечно, не мог..." - рассказала Толкалина.

У актеров был спектакль на двоих, Дмитрий стал для Любови как родственник. Он даже разминал ей плечи, спину и поясницу, потому что постановка была построена на движении. А еще Толкалина отметила преподавательский талант Марьянова. Актриса уверена, что он был мог быть прекрасным педагогом, передает "Мир новостей". Кроме того, Любовь обратила внимание на мистическую связь между спектаклем и смертью Дмитрия.