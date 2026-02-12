С Гуфом провели закрытый допрос по делу об ограблении

Музыканта Алексея Долматова (Гуф) дополнительно допросили по запросу государственного обвинителя по делу о грабеже.

Допрос проводился в закрытом режиме по ходатайству гособвинения, он шел порядка 10 минут, передает РИА «Новости».

В суде в четверг пройдут прения сторон.

Ранее суд уже допрашивал потерпевшего и самого Гуфа, представителей прессы тогда тоже попросили удалиться.

Напомним, в январе в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Долматова об ограблении.