Телеведущий Михаил Галустян развелся со своей женой Викторией Штефанец после 18 лет брака. News.ru рассказал, что об этом известно, как Галустян высказывался о спецоперации и почему перестал общаться с артистом Сергеем Светлаковым.

Развод и две дочери

Галустян объявил о разводе в апреле 2025 года. У пары растут две дочери — 13-летняя Элина и 15-летняя Эстелла. Комик называл это «естественным этапом жизни», а пресса стала подозревать Михаила в романе с визажисткой.

По словам Галустяна, развод никак не сказался на постоянстве общения с детьми.

«В наших отношениях с девочками ничего не изменилось. Мы постоянно на связи, я участвую в их жизни, поддерживаю их», — заверил артист.

Он также рассказал, что еженедельно отправляет деньги дочерям на карманные расходы. Кроме того, на каникулах они летают в Дубай.

Виктория недавно отказалась от фамилии Галустян. Она опубликовала скриншот своего онлайн-занятия по ораторскому мастерству, на котором она подписалась девичьей фамилией — Штефанец. При этом в личном блоге она все еще использует фамилию Галустян.

Разлад со Светлаковым

В интервью телеведущий признавался, что их пути со Светлаковым разошлись. По словам Галустяна, отношения они практически не поддерживают, а совместных проектов не планируется.

«У Сережи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Очень плодотворная, насыщенная работа была», — заявил артист.

Однако, судя по открытым данным, иногда Галустян и Светлаков все же встречаются на съемочной площадке. Например, в марте 2025 года вышел фильм «Наша Russia. 8 марта» с участием Галустяна и Светлакова, а в декабре — «Невероятные приключения Шурика».

Поддержка России

Комик активно показывает свою политическую позицию. Например, он участвовал в поддержке Владимира Путина во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах. В августе 2022 года Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление Галустяна военным летчикам.

Галустян считает события на Украине срежиссированными. Он уверен, что это сделали те, кто хочет ослабить Киев и Москву.