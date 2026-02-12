Расставшаяся с мужем Ксения Алферова уехала из Москвы в «особенное место»

Ксения Алферова на днях призналась подписчикам, что устала и отправилась отдыхать в горы. Как оказалось, артистка отправилась на Красную Поляну в Сочи. Звезда делится моментами своего отдыха в социальных сетях.

Ксения призналась, что пребывает в восторге не только от природных красот.

- Мне очень нравится, - не скрывает эмоции артистка. - Здесь все такие доброжелательные, все друг другу помогают, со всеми беседуют. Одна большая песня получается. Как будто все люди тебе становятся приятелями. Наверное, это такое место особенное, создает атмосферу горного братства.

Звезда призналась, что ее восторг разделяет и дочь, которая отправилась с звездной мамой на отдых.

- Подошла ко мне моя дочь и с восторгом совершеннейшим стала рассказывать о том, как им помогли три русских мужчины, - продолжила делиться Ксения с поклонниками. - Там какие-то проблемы с ботинками были. Вообще, я думаю, в странное время мы живем, когда то, что люди друг другу помогают, вызывает восторг. Это прекрасно! Но эта норма как будто перестала быть таковой. Хочется, чтобы она опять стала нормой в человеческом обществе.

В горах Алферова проведет не так много времени. Звезда призналась, что ей удалось выделить из напряженного рабочего графика всего четыре-пять дней. Напомним, до этого Ксения благодарила подписчиков за поддержку, которую они оказывают ей после известия о разводе с мужем, актером Егором Бероевым.

- Я за последнее время такое количество хороших слов услышала в свой адрес, - призналась Ксения. - Но я очень пугаюсь, когда вижу комментарии что-то вроде: «Вы – ангел» или «Вы – святая». Поверьте мне, я не ангел и не святая. Я очень далека (от святости). В общем, я живая.

Слухи о непростых отношениях в звездной семье появились после премьеры фильма «Золотой дубль». На красной дорожке Ксения внезапно отказалась фотографироваться вместе с Егором. Даже во время совместной фотографии съемочной группы супруги стояли поодаль друг от друга. Спустя несколько дней в социальных сетях Егор разместил пост, в котором сообщил, что они разведены официально.