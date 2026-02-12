Александр Маршал никогда не скрывал своей патриотической позиции. С самого начала СВО артист поддерживает наших бойцов: он не раз бывал в Донбассе, выступал в госпиталях и благотворительных концертах.

Сейчас он наблюдает за ходом мирных переговоров.

– Я думаю, что любые переговоры – это хорошо и здорово, – говорит Александр. – Но мы помним, что происходило на протяжении восьми лет событий на Донбассе, когда все только начиналось... Я просто был в шоке, когда услышал от одного из украинских руководителей, как он сказал: «Нам эти восемь лет нужны были для того, чтобы накопить силы, а потом ударить». Это что такое вообще? А для чего были тогда минские договоренности? Для чего потом их следующий президент, который сейчас в зеленой майке ходит (Зеленский. – Авт.), говорил, когда баллотировался, что закончит боевые действия. За него поэтому и проголосовали. - Я считаю, что это - слуги дьявола, - считает Маршал. - А договоренности любые – это хорошо. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Я не знаю, как сделать так, чтобы снова не обманули. Это зависит не от нас. Это на совести тех, кто обманывает. Им за это придется расплачиваться.

В последнее время появляются мнения разных политологов, которые делают прогнозы относительно сроков окончания украинского конфликта.