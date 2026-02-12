Рейтинг самых талантливых российских шоуменов возглавляет актер, ведущий Дмитрий Нагиев – об этом заявил продюсер Сергей Дворцов Общественной Службе Новостей. Он подчеркнул, что, согласно его вкусу, можно выделить не более пяти ярких шоуменов, которые по-настоящему заслуживают похвалы.

Помимо Нагиева, продюсер отметил также Андрея Малахова, Павла Волю и Азамата Мусагалиева.

«Вот именно этих шоуменов можно назвать самыми богатыми и востребованными в нашей стране», — заявил Дворцов, добавив, что считает этих звезд настоящими профессионалами, в чем его поддерживают многие российские зрители.

До этого Дворцов обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с призывом исключить из публичного пространства артистов, которые не вписываются в современную повестку. В пример таких звезд он привел блогершу Настю Ивлееву и рэпершу Инстасамку. По его мнению, обе эти звезды «деморализуют общественность», а все их усилия направлены только на зарабатывание денег.