Солист "Иванушек" рассказал, что присутствовал при рождении сына

На днях солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко стал отцом: у артиста и его жены Дарьи родился сын.

"Рождение ребенка - это большое чудо... Я желаю каждому испытать эти чувства", - поделился своими эмоциями музыкант в комментарии MK.RU.

Он рассказал, что присутствовал на родах и "рад, что принял такое решение".

"Описать словами эмоции от первой встречи с малышом просто невозможно. А главное - это то, что встреча произошла в первые секунды его появления на свет. А еще я знаю, что Даше очень важна была моя поддержка! Поэтому, говоря за себя, я уверен, что это было правильным решением", - заключил музыкант.

Также он отметил, что имя ребенка они с женой пока не выбрали, но, в любом случае, хотели бы сохранить его секрете на какое-то время.