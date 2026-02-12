Рэпер Гуф по дороге в суд подал милостыню бабушке

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — прим. «ВМ») приехал на очередное заседание суда по делу об инциденте в одной из бань Подмосковья.

На входе в здание исполнителя ждали журналисты. Один из них успел снять на видео, как музыкант дал милостыню бабушке, сидящей у ступеней.

Рэпер обвиняется в краже IPhone 14 Pro. Фигурантом дела также является друг артиста Геворк Саруханян. Вместе они напали на потерпевшего в бане в подмосковной Апрелевке и забрали у него смартфон.

Гуф может провести за решеткой до семи лет. По мнению адвоката Андрея Алешкина, мужчина избежит тюремного заключения. «Вечерняя Москва» детально рассказала подробности этого инцидента в материале.