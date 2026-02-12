Прилет инопланетян и будущее дочери: неожиданные откровения Кати Лель

Певица Катя Лель сделала неожиданные откровения. В интервью Starhit она рассказала, как людей готовят к контакту с пришельцами и какое будущее она видит для своей дочери.

Уже на следующей неделе на СТС выходит комедийный сериал «Не в своей тарелке» — про трех инопланетян, застрявших в российской глубинке. Артистка уже посмотрела его и призналась, что ей самой интересна реакция зрителей на произведение.

«И через такие истории, как "Не в своей тарелке", нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во вселенной, что есть кто-то рядом, и мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом», — заявила Лель.

Она отметила, что контакт с пришельцами может случиться у любого человека, однако лишь в нужное время и «на высокой частоте». Сама артистка уверена, что помогла бы пришельцам, если бы они «прилетели творить благие дела».

Также Лель рассказала, что не хочет видеть свою дочь Эмилию в шоу-бизнесе или кино. Сейчас девочка заканчивает 11 класс химико-биологического факультета. Пока она хочет стать стоматологом.