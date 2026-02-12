Уехавший из России комик обратился в полицию из-за диких хищников

Известный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, обратился в полицию из-за встречи с койотами. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юморист опубликовал ролик, на котором гуляет по парку с собакой и встречает койота.

«Более того, у нас недавно была ситуация, где посреди ночи (...) на меня попытались напасть два койота. Видимо, они не до конца поняли, каких я размеров, и когда они подбежали, резко разбежались в сторону», — заявил он.

По словам Поперечного, он обратился в полицию и попытался узнать, планируют ли они отлавливать диких хищников. Однако правоохранители заявили юмористу, что никак не могут помочь ему в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что Поперечный обжаловал отказ в исключении из реестра иностранных агентов. Он направил жалобу в Верховный суд РФ.