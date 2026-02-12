«В нем нет ничего мужского»: Ирина Салтыкова рассказала о разводе с супругом

В новом выпуске шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3 гостем станет певица Ирина Салтыкова. В студии она поделится воспоминаниями о личной жизни и вступит в дискуссию с ведущей.

Она расскажет о своих отношениях с мужчинами и предложит рецепт запеченных овощей с йогуртово-ореховым соусом. Певица также признается, что никогда в жизни не теряла голову от любви и вспомнит первые встречи с бывшим мужем, музыкантом Виктором Салтыковым, отметив, что брак практически не приносил ей радости.

— Если бы я тогда не была ребенком, я должна была бы подумать наперед. Хотя моя мама говорила мне: «Зачем тебе замуж за артиста?» Нет, я, конечно, ни о чем не жалею, потому что у меня прекрасная дочь от этого брака. Но надо было посмотреть поглубже, понаблюдать, и там было видно сразу, что человек мужского не имеет, а мне нужно было, — вспомнит Салтыкова.

Разговор в студии перерастет в жаркий спор о любви и жизненных взглядах. Салтыкова и Чехова обсудят разные позиции, а чем завершится дискуссия и удастся ли ведущей и гостье найти компромисс, зрители смогут узнать в эфире шоу.

Салтыкова ранее резко ответила врачу, который заподозрил ее в пластике. Во время шоу «Звезды сошлись» она заявила, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга. Но медик с 24-летним профессиональным стажем Иван Руссо усомнился в искренности певицы и сказал, что артистка делала блефаропластику и круговую подтяжку лица.