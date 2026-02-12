Критика Галкина*, закрытие «6 кадров» и бездетность: как сложилась судьба Сергея Дорогова

Актер Сергей Дорогов продолжает свою творческую деятельность в России и заявляет, что никогда не стал бы строить карьеру в Голливуде. News.ru рассказал, что известно об артисте, его семье и отношениях с коллегами.

Бездетность

Сергей Дорогов родился 12 сентября 1959 года в Щучинске. Окончил Воронежский государственный институт искусств по специальности «актер театра и кино». Артист с 2002 года женат на женщине по имени Татьяна. Пара познакомилась в театре «Сатирикон», где актер играл на сцене, а его будущая супруга работала гримером. Общих детей у них нет, однако Дорогов воспитывал дочь Татьяны от первого брака — Анну.

«Своих детей нет — не сложилось. Но при этом у меня полноценная семья: есть жена, дочь, теща», — признавался он.

Карьера и «6 кадров»

Свою популярность артист получил благодаря скетч-шоу «6 кадров», которое выходило с 2006 по 2014 год. По словам Дорогова, его решили закрыть из-за кризиса и ухода артиста Федора Добронравова. Актер признавался, что обижался на коллегу из-за этого.

«Мы с Федей давно дружим, но у меня тогда была обида, мне хотелось уйти красиво. Я предложил снять 10-й сезон и уйти, но он расплакался и спросил: "Вы хотите меня похоронить?". Я тогда первый раз увидел, как он плачет по-настоящему, а не театрально. И мы приняли его позицию», — рассказывал Сергей.

Кроме того, Дорогов снимался в фильмах «Сочинение ко Дню Победы», «Неотложка», «Любовь-морковь», сериалах «Папины дочки», «Воронины» и других.

Критика уехавших артистов

Недавно Дорогов заявил, что является патриотом и никогда не мечтал построить карьеру в Голливуде. Он считает, что уехавшие коллеги неинтересны зарубежной публике, за границей их выступления и спектакли посещает только русская публика. Касается это и комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«На Галкина*, Назарова и т. д. Там они никому не нужны, а здесь у них было все», — говорил артист.

Сейчас Дорогов продолжает творческую деятельность. Он участвует в постановках «Идеальный муж», «Идеальная жена», «Женихи по объявлению», «Ирония любви», «Соседи, или Хочу на Сейшелы» и «Женитьба». Кроме того, скоро с актером выйдет лента «День отца».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.