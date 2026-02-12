Гордон прокомментировала позицию Товстик, которая пытается оспорить брачный договор

Катя Гордон не оставила без внимания судебное заседание по делу Елены и Романа Товстиков о разделе имущества, после которого адвокат бизнесмена озвучил неоднозначную позицию его экс-супруги: «Он плохой, но в браке я хочу остаться». Юрист в личном Telegram-канале опубликовала видео, в котором уверенно заявила, что Елена рискует остаться ни с чем.

© Super.ru

По её словам, она сразу говорила своей экс-подзащитной, что пытаться оспорить брачный договор — затея бессмысленная при отсутствии доказательств того, что ты был введён в заблуждение. Несмотря на то, что Елена якобы готова пригласить свидетеля, который подтвердит, что она была обманута и подписывала соглашение под давлением, Гордон не предвидит ей ничего хорошего.

«Лен, ты со свистом проиграешь этот суд. У тебя или адвокат неграмотный, или жадность творит с тобой чудеса. Так вот, Лена и Ксюша [Собчак], повторяю вам: Катя Гордон — отличный специалист, лучший юрист в семейном праве. С треском проигранный суд мы ожидаем», — заключила она.

Напомним, накануне стало известно, что представители Елены Товстик настаивают на оспаривании брачного договора. По их словам, она была введена в заблуждение и находилась под психологическим давлением, когда подписывала договор. Адвокаты же Романа просят предъявить доказательства, которых, судя по всему, у другой стороны не имеется. Судебное заседание было перенесено на 18 февраля.