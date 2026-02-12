Российская звезда TikTok намекнул на тесные связи с Мадонной

Певец и блогер Игнатий Винтуров в беседе с kp.ru признался в плагиате хитов американской певицы Мадонны и намекнул на отношения с ней.

«Я просто послушал песню Мадонны Revolver и просто спел это на русском языке. Считается ли это плагиатом? Слушайте, у меня с Мадонной очень тесные связи. Я потом когда-нибудь уже в течение карьеры вам об этом всю правду расскажу», — заявил блогер.

Винтуров отметил, что музыка всегда его вдохновляла и будоражила. Однако артист даже не ожидал, что у него получится что-то в этой сфере.

Игнатий Винтуров начал музыкальную карьеру в декабре 2025 года, выпустив свой первый сингл. Песня развирусилась в TikTok и попала в российские чарты. Пользователи сети сравнивали певца с Артуром Пирожковым (Александром Реввой) и принцем Чармингом из «Шрека».

В ноябре инсайдер издания Radar Online рассказал, что Мадонна тайно помолвлена с 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом. Источник отметил, что футболист относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», а также дает ей чувство уверенности и спокойствия.

Собеседник таблоида заявил, что влюбленные пока не определились с датой свадьбы, но поп-исполнительница уже выбирает место для ее проведения.