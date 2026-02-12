Миллиардер Лебедев намекнул на роман после расставания с Перминовой

Миллиардер Александр Лебедев в выпуске программы «Вы держитесь!» на RTVI намекнул, что у него появилась возлюбленная после расставания с моделью Еленой Перминовой.

© Газета.Ru

Александр Лебедев заявил, что нейтрально относится к молодому бойфренду Елены Перминовой, манекенщику Тарасу Романову. Миллиардер утверждает, что не интересуется отношениями бывшей возлюбленной. Бизнесмен также признался, что его сердце занято.

«Я не знаю, соцсети не смотрю. Новые отношения? Я про это ничего не знаю. И, честно говоря, не интересуюсь вообще. Всяческого успеха желаю всем. Как у меня в личном плане? Нормально, все отлично. Встречаюсь? Рано или поздно все, даже тайное, станет явным», — заявил Лебедев.

Миллиардер заверил, что с их детьми «все в порядке». По его словам, после расставания с моделью он стал уделять больше внимания им.

Перминова 20 лет состояла в отношениях с Лебедевым. В декабре 2024 года модель призналась, что они расстались. По словам блогерши, им пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Бизнесвумен подчеркивала, что их отношения изжили себя. Однако экс-возлюбленные вместе отмечают дни рождения детей и периодически проводят время в одной компании. У них трое сыновей и дочь: Никита, Егор, Арина и Александр.