«Чувствую себя куском мяса»: Семенович ответила на жесткую критику в Сети

Актриса Анна Семенович отреагировала на хейтеров, которые высмеивают ее фигуру. Как сообщает Super.ru, она назвала разошедшиеся по Сети кадры «кустарно отфотошопленными».

В последнее время знаменитость делится с подписчиками непростым процессом похудения и публикует диетическую пищу. Однако недавно в соцсетях распространились кадры артистки со своим возлюбленным на отдыхе — пару исподтишка сняли на отдыхе. Хейтеры стали указывать на проблемные места в фигуре Семенович.

«Мои хорошие, я чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе и я с юмором отношусь к этому», — заявила знаменитость.

Семенович отметила, что подобные обработанные снимки, когда «сбоку пририсовывают живот, расширяют картинку в два раза», говорят только о ее популярности.