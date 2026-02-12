Надежда Бабкина публично воссоединилась со своим бывшим гражданским мужем

Личная жизнь 75‑летней «королевы русской песни» Надежды Бабкиной по‑прежнему бурная. На съёмках телешоу «Дуэты» артистка спела вместе со своим, как считалось, бывшим гражданским мужем Евгением Гором.

И объявила, что они снова вместе. Об этом сообщает KP.RU.

«Это человек, который рядом с тобой находится постоянно, а ты даже не предполагаешь, что именно с ним будешь петь. А когда открывается эта стена, то видишь своего человека, с которым утром завтракали, но он почему‑то раньше уехал. Говорит, на работу. Ну, на работу, так на работу», — поделилась с изданием певица.

Тем временем фанаты Бабкиной в фан‑аккаунте опубликовали трогательное видео. На нём Евгений Гор перед коллективом театра «Русская песня» признаётся артистке в чувствах: «Скажу то, что с каждым годом будет ещё больше цениться. Люблю. И люблю по‑настоящему!».

