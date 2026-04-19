Трагедия, сломавшая звезду «‎Сватов»

Людмила Викторовна Артемьева — актриса, чья профессиональная биография охватывает более трех десятилетий. За пределами экрана Артемьева ведет довольно закрытую жизнь: подробностей о личной жизни артистка почти не озвучивает. Однако кое-что о звезде «‎Сватов» и «‎Кто в доме хозяин?» все-таки известно. «‎Рамблер» расскажет о разводе звезды, дочери и большой трагедии.

Семейная жизнь

Во время учебы в Щукинском театральном училище она познакомилась с Сергеем Парфеновым — актером из Таллина, который учился на ее курсе. Они много времени проводили вместе — роман развивался стремительно. Уже на первом курсе молодые люди поженились.

Начало семейной жизни нельзя было назвать безоблачным. Сначала общежитие, затем небольшая коммунальная квартира, постоянная нехватка денег и ощущение профессиональной неопределенности. Карьера только начиналась, стабильности не было ни у кого.

Когда в семье появилась дочь Екатерина, финансовые сложности обострились. Поэтому первое время девочка жила в Таллине у бабушки и дедушки, пока родители пытались закрепиться в Москве.

Примерно через десять лет после свадьбы ситуация начала меняться. Лихие 90-е болезненно ударили по многим артистам: театры закрывались, роли исчезали, профессия перестала гарантировать даже минимальную финансовую устойчивость.

Сергей Парфенов оказался среди тех, кто переживал этот период особенно тяжело. Отсутствие работы и профессиональный кризис серьезно сказались на его состоянии. Именно тогда в жизни семьи появилась проблема, которая постепенно стала ключевой — алкоголь.

Пока супруг переживал затяжной спад, карьера Артемьевой, напротив, начала развиваться. Актриса все чаще получала предложения, ее стали активно приглашать в проекты. Атмосфера в семье стала напряженной.

В конечном итоге брак распался. Сергей и Людмила продержались в браке около 15 лет.

Судьба дочери

После развода Людмила Артемьева сосредоточилась на работе и воспитании дочери. Чтобы поднять ребенка, актриса работала, не покладая рук. И ей удалось обеспечить Екатерине прекрасное будущее.

Став взрослой, девушка окончила Литературный институт имени Горького, получила лингвистическое образование и сегодня работает по профессии. В отличие от матери, дочь остается в стороне от вспышек фотокамер и светской среды.

Смерть сына

В 2012 году Артемьева оказалась в эпицентре внимания публики. Стало известно, что артистка беременна. На тот момент ей уже было 49 лет. И хотя актриса была настроена оптимистично, в декабре того же года стало известно о трагическом исходе. На позднем сроке Артемьева потеряла ребенка.

Людмила тяжело переживала смерть нерожденного сына — это в какой-то степени сломало ее. Она на какое-то время ушла в себя, стараясь оправиться после трагедии, и даже приостановила актерскую деятельность. Комментариев о случившемся она не давала. Но спустя время рану, хоть и не полностью, но удалось залечить и Артемьева снова ворвалась на сцену театра и киноленты.

