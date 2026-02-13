Джиган обвинил психологов в его разводе с Оксаной Самойловой

В свежем выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» рэпер Джиган поделился откровениями на тему развода со своей супругой Оксаной. Музыкант убеждён, что в их разрыве виноваты трендовые психологи, которые разрушают институт семьи.

Джиган отметил, что распад семей сегодня фактически превратился в модный тренд. В качестве примера рэпер описал типичный посыл современных психологов: они убеждают женщин, что они сильны, достойны новой жизни, а семья не должна становиться препятствием на пути к счастью. «Ты достойна лучшего» — главный лозунг, который, по мнению музыканта, способствует разрушению института семьи и традиционных ценностей.

«Мои догадки подтверждаются. Крид показал мне переписку — она [Самойлова] пишет: "два года он меня не замечает". Это новая тема. Развал семьи — это тренд. Все психологи говорят: "ты сильная, у тебя новая жизнь, семья не якорь, ты достойна лучшего" — это тренд, прикинь, какой пипец. Это разрушение института семьи и семейных ценностей. "Смотри, вы 16 лет вместе, что значит, он тебя не ценил?". Нормальный психолог должен так сказать: "Посмотри на него, он же не кусок говна. Он молодой мужчина, который работает"», — рассказал рэпер.

