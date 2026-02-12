Звезда популярного шоу объявил о раке и умер через два месяца

Бывшего участника популярного музыкального телешоу «Голос Великобритании» (The Voice UK), певца Дина Франклина не стало в возрасте 36 лет. Об этом пишет EW.

О смерти музыканта в соцсетях сообщила его мать. Она добавила, что Франклин боролся с онкологическим заболеванием на протяжении восьми недель и трех дней.

Уточняется, что звезда «Голоса Великобритании» объявил подписчикам о своем диагнозе два месяца назад, в декабре. Музыкант сообщил, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии. Франклин также рассказывал, что не замечал никаких симптомов болезни до тех пор, пока она не распространилась на печень.

