Молодая избранница Мика Джаггера стала жертвой жестокого нападения: «Я убита горем»
38-летняя возлюбленная Мика Джаггера подверглась жестокому нападению в элитном районе Лондона. Об этом пишет RadarOnline. По его данным, двое неизвестных напали на Мелани Хемрик, когда она выходила из частного клуба Annabel's. По словам девушки, её схватили сзади. К счастью, со стороны подоспела помощь, и Мелани удалось спастись от злоумышленников.
В соцсетях Хемрик прокомментировала случившееся, дав понять, что находится в настоящем ужасе.
«Мне невероятно тяжело об этом рассказывать, но сегодня вечером на меня физически напали. Я так благодарна своим друзьям за то, что они меня защитили. Я потрясена, опечалена и убита горем от того, что люди могут так обращаться друг с другом», — высказалась Мелани.
Что именно хотели от неё нападавшие, не уточняется. Однако известно, в момент нападения 82-летнего бойфренда рядом с Мелани не было.
Ранее Мелани объяснила, почему свадьбы в их с Миком планах пока нет. По словам Хемрик, в их отношениях всё так хорошо, что им не хочется что-либо менять.
«Может быть, однажды мы поженимся, а может, и нет. Мы так счастливы в нашей нынешней жизни. Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и заботиться о том, чтобы все были счастливы. Это всё, что имеет для меня значение и к чему я стремлюсь», — рассказывала она.