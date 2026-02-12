Молодая избранница Мика Джаггера стала жертвой жестокого нападения

38-летняя возлюбленная Мика Джаггера подверглась жестокому нападению в элитном районе Лондона. Об этом пишет RadarOnline. По его данным, двое неизвестных напали на Мелани Хемрик, когда она выходила из частного клуба Annabel's. По словам девушки, её схватили сзади. К счастью, со стороны подоспела помощь, и Мелани удалось спастись от злоумышленников.

© Super.ru

В соцсетях Хемрик прокомментировала случившееся, дав понять, что находится в настоящем ужасе.

«Мне невероятно тяжело об этом рассказывать, но сегодня вечером на меня физически напали. Я так благодарна своим друзьям за то, что они меня защитили. Я потрясена, опечалена и убита горем от того, что люди могут так обращаться друг с другом», — высказалась Мелани.

Что именно хотели от неё нападавшие, не уточняется. Однако известно, в момент нападения 82-летнего бойфренда рядом с Мелани не было.

Ранее Мелани объяснила, почему свадьбы в их с Миком планах пока нет. По словам Хемрик, в их отношениях всё так хорошо, что им не хочется что-либо менять.