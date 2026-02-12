Актер Деревянко признался, что снова хочет стать отцом

На премьере нового фильма актер Павел Деревянко, являющийся отцом двух дочерей, рассказал о перспективе того, чтобы вновь стать папой. Его слова приводит издание Super.

Отвечая на вопросы представителей прессы, артист уверенно подтвердил, что хотел бы стать отцом еще одного ребенка. При этом Деревянко не стал уточнять, какого пола.

Как заметил актер, нужно быть «хорошим папкой». Он подчеркнул, что это необходимо чувствовать.