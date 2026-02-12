В сети восхитились Аллой Пугачевой на новых фото от Галкина*

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поделился новыми снимками с женой, певицей Аллой Пугачевой. Пост опубликован на его странице в (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
76-летняя исполнительница и ее 49-летний муж сфотографировались в ресторане. Пугачева появилась на публике в розовом свитере, а ее супруг предпочел голубую толстовку и бежевый пуховик.
Подписчики восхитились внешностью певицы в многочисленных комментариях под фотографиями.
«Наша звезда», «Вау, какие красивые», «Потрясающие», «Алла шикарная», «Спасибо, что показываете нам красоту», — высказывались поклонники.
В сети также сделали комплименты новым фото Пугачевой и Галкина в парных образах.
