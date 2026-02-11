Галкин* показал фото Пугачевой из Лимасола, вызвав шквал эмоций

Комик Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свежими фотографиями с Аллой Пугачевой из Лимасола, где в настоящий момент проживает пара.

На первом фото — селфи Пугачевой и Галкина. На следующих трех снимках изображена только певица в разных ракурсах. Пугачева одета в просторный свитер нежного розового цвета. Ее образ дополняют черный ободок и нюдовый макияж. Губы Аллы подчеркнуты благородной вишневой помадой.

© Соцсети

В комментариях интернет-пользователи массово восхищаются парой, а некоторые иронизируют: «Все, девочки, выдыхаем и расходимся!» Эта реплика отсылает к недавним изменениям во внешности Максима Галкина, благодаря которым его стали называть секс‑символом.

В конце января Максим Галкин обрел большую популярность в соцсетях после того, как опубликовал новые фотографии. Поклонники восхищались не только подкаченным телом артиста, но и его прической, а также бородой. Жена Галкина Пугачева тоже отмечалась под фотографиями. Она делилась, что ее супруг делает все, как ей нравится.

В феврале комик продемонстрировал мышцы, стоя в оранжевой майке и черных штанах перед зеркалом. Юморист был запечатлен во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте во Франции. Подписчики восхитились внешним видом комика, отправив комплименты в комментариях.