Товстик заявила, что изменивший ей экс-супруг намерен ее уничтожить

Елена Товстик опасается, что ее бывший муж направит все свои силы на ее уничтожение.

© WomanHit.ru

Елена Товстик потеряла покой из-за судов, которые ее изрядно изматывают. О своем непростом положении спортсменка рассказала сегодня в личном блоге.

«К моим обязанностям матери — одиночки добавились еще судебные будни, хотя я многократно выражала как лично, так и через своего адвоката Роману намерение заключить мирные соглашения по всем вопросам, но... слишком много советчиков Романа уводят его от этого в сторону моего полного уничтожения как личности», — поделилась многодетная мама.

Адвокат Елены ходатайствовала о том, чтобы суд назначил экспертизу. Однако провести ее смогут лишь в мае. И теперь Елена гадает: как Роман распорядится этим промежутком времени?

«Потратит ли на разрешение всех вопросов миром, либо усилит конфронтацию по полному уничтожению матери своих шестерых детей?» — задалась вопросом Товстик.

Напомним, Роман и Елена расстались из-за походов мужа «налево». Бизнесмен изменял не с кем-то там, а с Полиной Дибровой, подругой семейства Товстиков и крестной мамой их детей. В итоге их отношения привели к развалу двух семей. Был грандиозный скандал, прогремевший на всю страну. И пока что история не окончена, так как Товстики не разорвали отношения официально. Дибровым же удалось развестись оперативно и максимально деликатно.