Анфиса Чехова рассказала о заветном желании

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, что хочет ребенка от продюсера Александра Златопольского. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Напомним, что Чехова и Златопольский поженились 5 февраля. При этом и у Чеховой и у Златопольского есть дети от предыдущих отношений.

Как призналась Чехова, она хотела бы общего ребенка со Златопольским, но переживает, что это будет сложно реализовать в ее возрасте. Впрочем, телеведущая все же надеется родить хотя бы одного ребенка сама — ЭКО или суррогатное материнство Чехова не рассматривает.

