Сын Дубцовой обратился к Авроре Кибе после публичного флирта

Аврора Киба с размахом отметила свой день рождения. Сегодня блогерша показала снимки с торжества.

На днях Аврора Киба пышно отметила свой юбилей — экс-пассии Григория Лепса исполнилось 20 лет. На празднике присутствовали не только родственники девушки, но и некоторые известные персоны. Например, ведущей вечера выступила сама Ксения Собчак. Также на мероприятии присутствовал сын Ирины Дубцовой Артем Черницын. Именинница довольно открыто флиртовала с начинающим певцом, после чего им стали приписывать роман.

Сегодня Аврора поделилась кадрами со дня рождения и рассказала о своих впечатлениях.

«Как я счастлива смотреть на эти фото и осознавать, сколько веселых, искренних и душевных людей плывет со мной по моему жизненному пути! Но всего этого бы не было, если бы не вы — семья! Если бы не ты — МАМА! Я восхищаюсь тобой — какая ты живая, харизматичная, сильная, настоящая! Ты крутая, мам!» — написала Киба в соцсети.

На опубликованных ей фотографиях фигурировал Артем, новоиспеченный друг Авроры. Пару запечатлели во время зажигательного танца. Кстати, сам Черницын отметился в комментариях под постом Кибы.

«Крейсер Аврора хорошо поплыл», — написал Артем.

Недавняя именинница поставила комментарию «лайк».

А вот что сказали фолловеры блогерши: «День рождения надо праздновать так, чтобы вся страна обсуждала», «Насчет искренних и душевных людей рядом могу поспорить», «Фальшивые улыбки, Собчак за деньги улыбается».