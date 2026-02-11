"Мразота вонючая". Боня резко высказалась о Гейтсе

Бизнесмена Билла Гейтса и подобных ему людей следует примерно наказать, заявила в соцсетях известная телеведущая, блогер Виктория Боня.

Накануне в массмедиа появились публикации о том, что в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили имя Гейтса.

По данным журналистов, в документах говорится о том, что Гейтс делал женщинам прививки, вызывающие бесплодие, а также совершал опыты над детьми на острове Эпштейна.

«Я вам всем говорила, что Билл Гейтс — мразота вонючая», — отметила Боня.

Блогер заметила, что лучше держать себя в руках, не заводиться, но ей сложно сохранять спокойствие в свете такой чудовищной информации.

«Зло демоническое проявляется против человечества», — констатировала телеведущая.

Politico: законодатели США требуют допросить Билла Гейтса по делу Эпштейна

Ранее стало известно, что в документах Эпштейна, опубликованных генеральной прокуратурой США, нашли упоминания видных священников, государственных деятелей, звездных актеров и актрис.