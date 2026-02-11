Бывшая супруга Товстика обжаловала расторжение брака

Экс-супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, рассказал журналистам адвокат предпринимателя Филипп Рябченко. Об этом пишет РИА Новости.

Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни.

По условиям брачного договора, Товстик получила имущество и выплаты на общую сумму около 1 млрд рублей, включая особняк в Московской области, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тыс. рублей ежемесячно.

По данным защитника, Елена подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса.

Женщина полагает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг, заметил адвокат.

По данным агентства, в настоящее время в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя.