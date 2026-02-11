Нурлана Сабурова могут проверить на родине за связь с «Вагнером»

Комику Нурлану Сабурову на родине в Казахстане может грозить проверка по статье 170 УК РК «Наёмничество», сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». У артиста могут быть проблемы, так как он помогал российским военным. Летом стало известно, что Сабуров, проживавший в Истринском районе, передал 10 питбайков бойцам «Легиона Вагнер Истра».

© Super.ru

Нурлан Сабуров стал третьим популярным комиком, которому запретили въезд в Россию. Ранее въезд на территорию РФ был запрещен белорусскому стендаперу Славе Комиссаренко и украинскому юмористу Дмитрию Романову. Их также лишили российского гражданства.

Стоит отметить, что у Сабурова гражданства РФ не было. Артист якобы отказывался от него из-за опасения попасть под санкции.