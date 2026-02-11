Живущий в Европе российский комик раскритиковал «советский прикол» из детства

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Европу, раскритиковал одну особенность воспитания в СССР.

Об этом он рассказал в ходе выступления, запись опубликована на YouTube.

«Вы помните этот наш советский прикол, что ты мороженое мог есть раз в неделю? В воскресенье. Раз в неделю. Просто ты такой: "Папа, хочу пломбир." А он: "Ты на этой неделе уже ел"», — сказал юморист. Он также матом раскритиковал эту особенность и назвал ее странной.

Комик, родившийся в 1979 году, добавил, что не любит ностальгию по советской эпохе.

«Я прям отчетливо помню, что было очень бедно, очень плохо. Это учитывая, что у меня еще отец был военнослужащий, это считалось в советское время элитной работой. Но капец как ничего нельзя было [купить]», — посетовал он.

Ранее Белый пошутил над одним недостатком Европы. Он высказался о жизни в европейских странах фразой «тут не чинят ничего годами вообще».