Барановская хранит люксовое упоминание об Аршавине

Юлия Барановская упомянула бывшего партнера в шоу Владимира Маркони. Она убеждена, что только благодаря ей он стал звездой.

Юлия Барановская вместе со своим коллегой Александром Гордоном побывала на шоу у Владимира Маркони. Во время оживленного разговора ведущая обмолвилась о бывшем партнере, Андрее Аршавине. Правда, она не называла его имени, но всем и так было понятно, о кем идет речь.

Маркони обратил внимание на брутальную обувь Юлии от Christian Dior. Барановская дала понять, что эту деталь гардероба она приобрела, когда была в отношениях с Аршавиным.

«Это от прошлой жизни осталось. У меня был парень небедный, неплохо зарабатывал. Но только когда меня встретил, до этого как-то нет», — сказала Юлия.

Тут же она посмотрела на Гордона и добавила, смеясь: «У тебя то же самое! Кто тебя знал, пока я в твоей жизни не появилась?! Вел там себе программу с учеными, по ночам!» Александр скромно улыбнулся и промолчал.

Барановская жила с Аршавиным более десяти лет. Ведущая родила от футболиста троих детей — дочь и двух сыновей. До брака дело так и не дошло.

На расставании история этих отношений не закончилась. В прошлом году экс-возлюбленные начали судиться. Андрей обратился с иском, чтобы снизить размер алиментных выплат на детей. В конце января этого года в деле была поставлена точка — суд встал на сторону футболиста.