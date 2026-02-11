Валерия обратилась к бывшей жене Иосифа Пригожина

Валерия публично поздравила с днём рождения Лейлу Фаттахову — бывшую супругу своего нынешнего мужа Иосифа Пригожина. В личном блоге артистка разместила совместное фото с именинницей и оставила ей тёплое послание.

© Super.ru

В своём поздравлении Валерия назвала Лейлу «родной душой», отметив её ум, красоту и талант. Особое внимание певица уделила падчерице — 26-летней Елизавете, поблагодарив Фаттахову за воспитание «замечательной девочки».

«Жизнь, конечно, странная штука. Если б мне в юности сказали, что в моей жизни может появиться близкий человек, который занимал важное место в жизни моего мужа, никогда бы не поверила. Но ты чудесная, умная, красивая, талантливая и у нас столько много общего (и Йося тут вообще ни при чем), всегда есть о чем поговорить, чем поделиться, ты просто моя родная душа», — написала певица.

Лейла Фаттахова и Иосиф Пригожин были вместе семь лет, у них есть 26‑летняя дочь Елизавета. После расставания Пригожин женился на Валерии, которая также имеет троих детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным. У самого Пригожина есть двое детей от первого брака — 36‑летний сын Дмитрий и 28‑летняя дочь Даная.