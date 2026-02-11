Юлия Пушман стала матерью во второй раз

Российская актриса и певица Юлия Пушман во вторник, 10 февраля, родила второго ребенка — он оказался мальчиков. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил портал Super со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

На данный момент блогер продолжает публиковать старые видеоролики — в 15:00 она сообщила, что только собирается ехать в роддом.

— Отец малыша — Слава Басюл, за которого Пушман вышла замуж в 2021 году. После гендер-пати Юлия рассказывала, что ее супруг был уверен на все 100 процентов, что малыш будет другого пола, а она отмечала вероятность 30–40 процентов, что это будет мальчик, — передает портал.

10 февраля солиста группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом — музыкант опубликовал фотографию из родильного дома, где он изображен со своей супругой Дарьей и новорожденным сыном.

26 января российский рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, и его супруга, блогер Мария Белова, сообщили, что ждут второго ребенка. Пара заключила брак в 2019 году. На протяжении нескольких лет они не могли зачать ребенка, из-за чего обращались с этой проблемой к специалистам.