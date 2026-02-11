Димас Блог потерял брендовый браслет за 800 тысяч рублей

Димас Блог вышел на связь с поклонниками с сообщением о пропаже дорогостоящего украшения. Блогер и его супруга объяснили, что Димас лишился брендового браслета Cartier стоимостью 800 тысяч рублей.

Проблема не только в цене, но и в ценности: браслет был подарком от его супруги Ани Ищук на годовщину, поэтому потерять украшение вдвойне обидно. К слову, сама Анна подозревает в причастности к пропаже их старшего сына — Тима, которому блогеры устроили шуточный допрос.

Напомним, у пары двое наследников: старший Тим, родившийся 3 августа 2022 года, и младший Тео, который появился на свет 3 сентября 2024 года.

В начале 2022 года влюблённые объявили подписчикам о помолвке и показали обручальные кольца, а позже устроили шуточную свадьбу на экзотических островах. Формальной регистрации тогда не было, однако спустя несколько месяцев стало известно, что блогеры всё же тайно поженились.

Ранее блогеры Аня Ищук и Димас Блог ответили на вопрос о возможном пополнении в семье. На премьере первого семейного реалити‑шоу на российском YouTube пара с улыбкой отметила, что не исключает рождения третьего ребёнка.